В преддверии убийства у дома Бабченко работала полиция

В день убийства Аркадия Бабченко киевские полицейские искали видео с камер наблюдения в доме на Никольско‐Слободской улице, где жил журналист. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

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Источники канала рассказали, что следственные действия в доме Бабченко проводились в пять утра по местному времени. Зачем и какое видео пытались найти полицейские, не сообщается.

Бабченко был застрелен вечером 29 мая на пороге собственной квартиры тремя выстрелами в спину. Тело журналиста обнаружила его жена, в момент убийства находившаяся в ванной комнате и услышавшая выстрелы. Бабченко скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Украинская полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы. Отмечается, что преступнику около 40-45 лет, его рост — 175-180 сантиметров. Из особых примет — седая борода. В момент совершения убийства он находился в бейсболке.

Нацполиция Украины рассматривает две версии убийства — профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко.

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