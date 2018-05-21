Украинская телеведущая случайно обозвала министра грязным и вонючим

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Ведущая новостей на николаевском «35-м канале» неправильно расставила интонацию и случайно обозвала украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна «грязным и вонючим». Фрагмент эфира опубликовал пользователь Facebook Александр Волков.

Репортаж был посвящен визиту Омеляна на вокзал Николаева, состоянием которого министр остался недоволен. Ведущая зачитала подводку к сюжету с суфлера и забыла интонационно обозначить точку после его названия «Грязный и вонючий».

«Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского ж/д вокзала», — произнесла она.

Ролик «35-го канала» стал вирусным, о нем написали ведущие украинские СМИ. Автор поста, первым распространивший видео, предполагает, что теперь «грязный и вонючий» станет прозвищем Омеляна.

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