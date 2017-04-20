Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен после обвинений в домогательствах

Ведущий Fox News Билл О’Рейли, известный тем, что оскорбил президента России Владимира Путина, уволен. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном компанией 21st Century Fox, которой принадлежит телеканал.

«После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News», — говорится в публикации.

О’Рейли ранее был обвинен в сексуальных домогательствах, передает Reuters. Журналист и его компания-работодатель заплатили пяти женщинам в общей сложности 13 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии. Эти женщины либо работали на журналиста, либо выступали в качестве гостей в его программе.

«Фактор О'Рейли» — самое популярное шоу на Fox News. По данным рекламной фирмы Kantar Media, в 2016 году оно принесла доход от рекламы в размере 147,13 миллионов долларов. Сам журналист работал в телекомпании более 20 лет.

Ранее сотрудникам телерадиокомпании Fox посоветовали не вести себя с женщинами подобно президенту Дональду Трампу и не хватать их за промежность. Во время семинара для сотрудников, посвященного недопустимости сексуальных домогательств и оскорблений, в качестве иллюстративного материала использовалась аудиозапись Трампа от 2005 года, в которой он рассказывает собеседнику о своих методах обращения с женщинами. «Когда ты знаменит, они позволяют тебе делать с ними что угодно — например, хватать их за промежность, — все, что угодно», — говорил он.

В начале февраля в интервью О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому лидеру. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал президента России убийцей. «А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил Трамп.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и заявил, что предпочел бы услышать его извинения. Журналист ответил, что извинится перед Путиным не раньше 2023 года.