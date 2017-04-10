Сотрудников компании Fox попросили не вести себя с женщинами как Трамп

Сотрудникам телерадиокомпании Fox посоветовали не вести себя с женщинами подобно президенту Дональду Трампу и не хватать их за промежность. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник среди работников корпорации.

По словам источника, во время семинара для сотрудников, посвященного недопустимости сексуальных домогательств и оскорблений, в качестве иллюстративного материала использовалась знаменитая аудиозапись Дональда Трампа, в которой он рассказывает о своих методах обращения с женщинами. «После пятиминутного рассказа о том, что такое домогательство и почему об этом нужно немедленно сообщать, мы услышали эти слова, — рассказал источник. — В комнате, казалось, был слышен всеобщий вздох: неужели мы и правда это услышали?»

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Компания Fox произошедшее пока никак не прокомментировала.

В октябре 2016 года редакция The Washigton Post опубликовала видеоролик, снятый в 2005 году. В нем готовящийся к съемкам Трамп рассказывает своему собеседнику о том, что пытался заняться сексом с замужней женщиной, совершенно не ожидая ее согласия. «Когда ты знаменит, они позволяют тебе делать с ними что угодно — например, хватать их за промежность, — все, что угодно», — сообщил Трамп.

Телерадиокомпания Fox в основном поддерживала Дональда Трампа, лишь изредка предоставляя площадку его критикам из числа республиканцев.

