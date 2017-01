В сети ополчились на футболки с надписью «Схвати Америку за промежность»

Американский магазин одежды Spencer’s подвергся жесткой критике из-за выставленной на продажу футболки с надписью «Схвати Америку за промежность» (Grab America By The Pussy). На конфликт обратило внимание издание BuzzFeed.

Футболку с надписью заметила журналистка Мари Нумайр. Девушка сфотографировала часть магазина, в которой висела одежда с фотографиями избранного президента США Дональда Трампа и надписями в его поддержку.

За двое суток публикация девушки набрала более 4,5 тысячи ретвитов. Футболки, вероятно, предназначались сторонникам республиканца и задумывались как одежда для патриотичных людей, поддерживающих своего президента. Но многие пользователи отметили, что намеки на сексуальные домогательства никак не могут относиться к патриотизму.

Некоторые юзеры подметили, что подобные маркетинговые ходы только укрепляют в обществе сексистские взгляды.

В официальной группе магазина в Facebook также развернулась бурная дискуссия: под каждым постом Spencer’s сотни пользователей потребовали снять одежду с оскорбительными надписями с продажи.

17 января активистка организации FEMEN набросилась на восковую фигуру Трампа на презентации мадридского музея восковых фигур. Женщина топлес с написанным на теле лозунгом «Возьмем патриархат за яйца» ворвалась в комнату и предприняла попытку схватить статую за гениталии.

Фраза Grab America By The Pussy — отсылка к видеоролику с Трампом, в котором он рассказывает, как приставал к замужней женщине. Снятое в 2005 году видео опубликовала редакция The Washigton Post. В нем Трамп готовится к съемкам и в разговоре с собеседником упоминает, что пытался завладеть женщиной без ее согласия и отмечал, что богатым людям позволено что угодно, в том числе и «хватать девушек за промежность».