Рогов заявил о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. Перед этим сообщалось о серии громких взрывов в небе

Рогов: Украина попыталась атаковать Крым ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 30 апреля предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично Владимир Рогов Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией»

По предварительным данным, Украина применила для удара по полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Рогов также указал, что перед этим на полуострове объявили тревогу и перекрыли Крымский мост. На данный момент движение по мосту возобновлено, резюмировал глава запорожского общественного движения.

При этом официальных комментариев от крымских властей насчет атаки ВСУ пока не поступало.

Ранее очевидцы сообщили о серии громких взрывов в небе над Крымом

Изначально в российских СМИ появилась информация, что в ночь с 29 на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над городами Крымского полуострова. Так, очевидцы насчитали более десяти мощных хлопков, первые раздались примерно в 01:25.

Кроме того, сообщалось о ракетной опасности, движение транспорта по мосту через Керченский пролив временно было приостановлено. По предварительным данным, была активирована работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков в соцсетях обратился к жителям полуострова после сообщений о звуках взрывов над Джанкоем и Симферополем.

Просим не снимать и не выкладывать работу систем ПВО Олег Крючков Советник главы Крыма

Власти Крыма обвинили США в переходе рамок дозволенного из-за поставок ATACMS

27 апреля председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Соединенные Штаты поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.

По его словам, в Крыму хорошо знают, с кем имеют дело, поскольку Киев уже более десяти лет пытается навредить Крыму разнообразными блокадами и терактами.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ был направлен для рассмотрения в Сенат.

За несколько дней до этого сообщалось, что в предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS.

В свою очередь, депутат Совфеда Сергей Цеков рассказал, что защита Крыма от ударов беспилотников разных типов и ракет, в том числе американских ATACMS, находится на очень высоком уровне.

Он также предупредил, что Россия тоже может начать поставлять оружие противникам США в разных странах.

У аэродрома в Крыму 17 апреля прозвучали взрывы, а после этого начался пожар

Утром 17 апреля российские СМИ написали, что жители крымского Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Как подчеркивалось, источником хлопков стала работа системы противовоздушной обороны. Уточнялось, что взрывы звучали в районе аэропорта. После этого в поле начался пожар.

На следующий день Владимир Зеленский признал, что за атакой на военный аэродром в крымском Джанкое стоит Киев. Он уточнил, что именно этот объект был целью удара. Политик также поблагодарил украинских солдат и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского за операцию.

Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость Владимир Зеленский Президент Украины

При этом официально Министерство обороны и власти Крыма не сообщали об атаке.

В Госдуме оценили признание Зеленским участия ВСУ в обстреле Крыма

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пообещал, что Россия ответит Украине на удары по Крыму после признания Владимиром Зеленским причастности Киева к атаке на полуостров.

Как он и сказал, понятно, что за этими действиями стоит Украина. Нам соответствующим образом надо отвечать и уничтожать те объекты, с которых они потенциально могут наносить удары по нашим территориям Алексей Чепа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Кроме того, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев рассказал, что удары Вооруженных сил Украины по России планируются в НАТО под руководством США.

Так парламентарий прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве ВСУ наносить удары по военным целям на территории РФ. Западные страны предоставляют украинской стороне спутниковые разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов ракетным вооружением по российским городам и селам, резюмировал Ивлев.