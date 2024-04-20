Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 20 апреля 2024Россия

В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируются в НАТО под руководством США

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России планируются в НАТО под руководством США. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

Парламентарий прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по военным целям на территории России. «Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — сказал депутат.

Ивлев добавил, что натовские специалисты проводят командно-штабные игры, по результатам которых дают рекомендации ВСУ, а также принимают участие в обучении украинских военнослужащих. Кроме того, западные страны предоставляют украинской стороне спутниковые разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов ракетным вооружением по российским городам и селам. «Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал зеленый свет ВСУ на продолжение таких террористических атак», — резюмировал депутат.

Ранее генсек НАТО заявил, что члены Североатлантического альянса должны отправлять Украине все имеющиеся у них свободное оружие и снаряды, а если их нет, то снаряды и вооружение нужно поискать поглубже на своих складах.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер выгнал военных США из страны после появления там россиян

      В Тюменской области размыло временную насыпь у города Ишим

      В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

      В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

      Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

      Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

      «Революция открыла двери потоку иностранных слов». Объяснены изменения в русском языке при советской власти

      В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

      У вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие в машине

      В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше