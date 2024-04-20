В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируются в НАТО под руководством США

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России планируются в НАТО под руководством США. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

Парламентарий прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по военным целям на территории России. «Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — сказал депутат.

Ивлев добавил, что натовские специалисты проводят командно-штабные игры, по результатам которых дают рекомендации ВСУ, а также принимают участие в обучении украинских военнослужащих. Кроме того, западные страны предоставляют украинской стороне спутниковые разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов ракетным вооружением по российским городам и селам. «Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал зеленый свет ВСУ на продолжение таких террористических атак», — резюмировал депутат.

Ранее генсек НАТО заявил, что члены Североатлантического альянса должны отправлять Украине все имеющиеся у них свободное оружие и снаряды, а если их нет, то снаряды и вооружение нужно поискать поглубже на своих складах.