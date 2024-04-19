Столтенберг предложил членам НАТО поискать снаряды поглубже

Столтенберг: члены НАТО должны поискать снаряды для Украины на своих складах

Члены Североатлантического альянса должны отправлять Украине все имеющиеся у них свободное оружие и снаряды, а если его нет, то снаряды и вооружение нужно поискать поглубже на своих складах. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Я призвал страны копать глубже [на собственных складах], что означает, что если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать [своей безопасностью]», — сообщил генсек.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО плавно вовлекается в конфликт на Украине из-за создания новой миссии по обучению военных ВСУ. «Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну», — рассказал венгерский премьер.