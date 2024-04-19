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13:06, 19 апреля 2024Мир

Орбан предупредил о сползании НАТО в конфликт на Украине

Орбан: НАТО сползает в конфликт на Украине из-за обучения ВСУ

Фото: Meng Dingbo / Globallookpress.com

НАТО «сползает» в конфликт на Украине из-за создания новой миссии по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну», — рассказал политик.

Орбан подчеркнул, что если ранее Североатлантический альянс избегал темы возможного участия в конфликте, то сейчас он к этому приблизился. Он также указал, что перед Будапештом сейчас стоит задача избежать возможного столкновения в конфликт «двух братских славянских народов».

Ранее Орбан заявил, что современная Украина не обладает суверенитетом, так как зависит от поддержки Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов. Он добавил, что Киев в нынешнем виде является лишь «протекторатом» Запада.

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      Максим Габриелян
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