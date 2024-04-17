Орбан заявил об отсутствии у Украины суверенитета

Орбан: Украина больше не суверенное государство, это протекторат Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что современная Украина не обладает суверенитетом, так как зависит от поддержки Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада», — отметил Орбан.

По мнению политика, Украина не смогла бы выжить как государство без финансовой и военной помощи от США и ЕС.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО. По его словам, украинцы рискуют потерять свою страну, если не перестанут настаивать на членстве в альянсе, так как Россия никогда не согласится на это. Он добавил, что идеальным вариантом для Киева стало бы превращение в буферную зону и получение гарантий безопасности.