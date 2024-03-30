Орбан предложил самый идеальный вариант для Украины

Премьер Венгрии Орбан: Россия не станет нападать на страну-члена НАТО

Самым идеальным вариантом для Украины стало бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией и получение гарантий безопасности. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Mandiner.

По его словам, Украине стоит отказаться от вступления в альянс, поскольку Россия никогда не согласится на это. Политик считает, что украинцы рискуют потерять свою страну, если не перестанут настаивать на членстве в НАТО. Орбан также исключил вероятность нападения России на кого-либо из членов альянса.