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22:51, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали премьер-министра Венгрии диктатором и изгоем

Депутат Рады Геращенко назвала премьера Венгрии Орбана диктатором и изгоем
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем на форуме по безопасности в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Геращенко отметила, диктаторы не становятся членами Европейского союза (ЕС) и НАТО. «Или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия», — сказала она.

По ее словам, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет стране победить в конфликте с Россией. Однако, по ее мнению, следует строить другую модель государства.

Ранее Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США. «Президент Трамп был президентом мира, он пользовался уважением во всем мире и таким образом создал условия для мира», —подчеркнул премьер-министр Венгрии.

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      Марина Совина
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