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14:53, 9 марта 2024Мир

Орбан предрек урегулирование на Украине при избрании Трампа президентом США

Премьер Венгрии Орбан призвал Трампа вернуться в Белый дом и принести мир

Фото: Carlos Barria / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США. Такое заявление он сделал после встречи с Трампом, пишет ТАСС.

«Президент Трамп был президентом мира, он пользовался уважением во всем мире и таким образом создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы войны, если бы он был президентом Соединенных Штатов», — заявил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, они с политиком согласились, что мир наступит, если «найдутся мировые лидеры, которые хотят мира». Он также выразил уверенность в том, что Трамп способен принести мир, если вернется в Белый дом. «Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — призвал его премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.

Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Трамп и Орбан обсудят урегулирование украинского конфликта. Венгрия убеждена, что «мир на Украине — это президент Трамп», отметил министр.

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      Маргарита Щигарева
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