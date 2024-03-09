Орбан встретился с Трампом

Премьер Венгрии Орбан встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает MTI со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталан Хаваши,

Отмечается, что беседа политиков продлилась час, тема их разговора пока неизвестна. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД сообщил, что Орбан планирует обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине. По словам Сийярто, Венгрия убеждена, что «мир на Украине — это президент Трамп»