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03:34, 6 марта 2024Мир

Орбан проведет переговоры с Трампом по Украине

Сийярто: Орбан обсудит с Трампом установление мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с бывшим американским президентом Дональдом Трампом по Украине. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Он уточнил, что политики встретятся в пятницу, 8 марта, во Флориде и обсудят урегулирование украинского конфликта. По словам Сийярто, Венгрия убеждена, что только Трамп может добиться мира на Украине.

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      Марина Совина
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