Орбан проведет переговоры с Трампом по Украине

Сийярто: Орбан обсудит с Трампом установление мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с бывшим американским президентом Дональдом Трампом по Украине. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Он уточнил, что политики встретятся в пятницу, 8 марта, во Флориде и обсудят урегулирование украинского конфликта. По словам Сийярто, Венгрия убеждена, что только Трамп может добиться мира на Украине.