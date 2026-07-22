Покинувший Россию рэпер купил квартиру в США

Покинувший Россию рэпер Slim купил квартиру в Майами почти за 52 миллиона рублей

Покинувший Россию рэпер Slim (настоящее имя — Вадим Мотылев) приобрел квартиру в США. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, участник рэп-группы «Центр» купил недвижимость с помощью ипотеки, причем квартиру он оформил в совместную собственность с супругой. Оценочная стоимость объекта, расположенного в Майами в жилом комплексе The Atrium at Aventura составляет 642,3 тысячи долларов (почти 52 миллиона рублей), а ежегодный налог достигает более 10,8 тысячи долларов (примерно 866 тысяч рублей). Таким образом, недвижимость в Штатах обходится рэперу практически в миллион рублей без учета платежей по ипотеке, страховки и расходов на содержание жилья.

Slim уехал в США после отмены его концертов в РФ — в 2024 году три из пяти мероприятий не состоялись. После этого он быстро избавился от столичной квартиры на Беговой, которую приобрел в 2018-м, за 31 миллион рублей. При этом рыночная стоимость объекта оценивалась по крайней мере в 40 миллионов рублей.

В данный момент рэпер готов выступать в России лишь на частных мероприятиях за два миллиона рублей, а также с оплатой дороги из Майами в обе стороны, питанием и проживанием в пятизвездочном сетевом отеле. Помимо этого, исполнитель требует от организаторов мероприятий предоставлять ему всю необходимую аппаратуру.

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