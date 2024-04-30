Советник главы Крыма обратился к гражданам после сообщений о взрывах

Советник главы Крыма Крючков призвал граждан не выкладывать в сеть работу ПВО

Советник главы Крыма Олег Крючков обратился к жителям полуострова после сообщений о звуках взрывов над Джанкоем и Симферополем. В Telegram-канале он призвал граждан не снимать и не публиковать в сети работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Просим не снимать и не выкладывать работу систем ПВО», — написал Крючков.

Ранее очевидцы рассказали о серии громких взрывов в небе над Крымом, они насчитали более 10 мощных хлопков, первые раздались примерно в 01:25. Перед этим сообщалось о ракетной опасности на полуострове, движение транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрывали. Официальной информации о взрывах пока нет.