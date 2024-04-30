Очевидцы сообщили о серии громких взрывов в небе над Крымом

Жители Симферополя и Джанкоя сообщили о более 10 взрывах

Жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над городами Крымского полуострова. Очевидцы насчитали более 10 мощных хлопков, первые раздались примерно в 01:25, передает Telegram-канал Shot.

Перед этим в Крыму сообщалось о ракетной опасности, движение транспорта по мосту через Керченский пролив временно приостановили. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По предварительным данным, была активирована работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям, находящимся дома, не подходить к окнам, прочим — уйти с улицы в укрытие.