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01:46, 30 апреля 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об угрозе ракетной атаки в регионе в ночь на вторник, 30 апреля. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил Гладков.

Он также посоветовал местным жителям, находящимся дома, не подходить к окнам. Жителям региона, которые находятся на данный момент на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В ночь на пятницу, 26 апреля, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над приграничным регионом два снаряда реактивной системы.

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      Марина Совина
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