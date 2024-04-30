В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об угрозе ракетной атаки в регионе в ночь на вторник, 30 апреля. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил Гладков.

Он также посоветовал местным жителям, находящимся дома, не подходить к окнам. Жителям региона, которые находятся на данный момент на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В ночь на пятницу, 26 апреля, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над приграничным регионом два снаряда реактивной системы.