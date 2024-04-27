В Крыму обвинили США в переходе рамок дозволенного из-за поставок ATACMS

Константинов: США поставками ATACMS перешли рамки дозволенного

Соединенные Штаты поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного. Об этом рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. По словам чиновников Пентагона, целью применения ATACMS Украиной станет «усиление давления» на полуостров.

«Поставками ATACMS американцы перешли рамки дозволенного и показали, что для них вообще не существует никаких рамок», — отметил Константинов.

По его словам, в Крыму хорошо знают, с кем имеют дело, поскольку Киев уже более десяти лет пытается навредить Крыму разнообразными блокадами и терактами.

Ранее депутат Совфеда Сергей Цеков заявил, что защита Крыма от ударов беспилотников разных типов и ракет, в том числе американских ATACMS, находится на очень высоком уровне.