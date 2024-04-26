В России рассказали о защите Крыма от ракет ATACMS

Сенатор Цеков: защита Крыма находится на очень хорошем уровне

Защита Крыма от ударов беспилотников разных типов и ракет, в том числе американских ATACMS, находится на очень высоком уровне, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Совфеда Сергей Цеков. Он также предостерег США от эскалации отношений с Россией.

«Наша защита находится на очень хорошем уровне, и противовоздушная, и морская, — подчеркнул политик. — Но плохо само по себе то, что американцы делают все для эскалации конфликта не только на Украине, но и между США и Россией в принципе. Это может аукнуться уже в других регионах».

Цеков предупредил, что Россия так же может начать поставлять оружие противникам США в разных странах. «Если такое произойдет, им стоит понимать: это ответ на то, что они делают на Украине», — заключил Цеков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогут применять ракеты ATACMS большей дальности для нанесения ударов по Крыму. Об этом заявили чиновники Пентагона.