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22:08, 25 апреля 2024Мир

В Пентагоне признали возможность применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по Крыму

NYT: в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dmitry Bogatyrev / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут применять ракеты ATACMS большей дальности для нанесения ударов по Крыму, признали чиновники Пентагона. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В ведомстве указали, что у Киева появится возможность использовать ракеты, «чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму». По словам чиновников Пентагона, целью применения ATACMS Украиной станет «усиление давления» на полуостров.

24 апреля стало известно, что США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Сообщается, что Киев получил более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России.

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      Маргарита Пименова
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