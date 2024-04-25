В Пентагоне признали возможность применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по Крыму

NYT: в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут применять ракеты ATACMS большей дальности для нанесения ударов по Крыму, признали чиновники Пентагона. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В ведомстве указали, что у Киева появится возможность использовать ракеты, «чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму». По словам чиновников Пентагона, целью применения ATACMS Украиной станет «усиление давления» на полуостров.

24 апреля стало известно, что США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Сообщается, что Киев получил более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России.