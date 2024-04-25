В Пентагоне признали возможность применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по Крыму
NYT: в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMSСюжетРакетные удары по Украине:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут применять ракеты ATACMS большей дальности для нанесения ударов по Крыму, признали чиновники Пентагона. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
В ведомстве указали, что у Киева появится возможность использовать ракеты, «чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму». По словам чиновников Пентагона, целью применения ATACMS Украиной станет «усиление давления» на полуостров.
24 апреля стало известно, что США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Сообщается, что Киев получил более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России.