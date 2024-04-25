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13:25, 25 апреля 2024Мир

Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

NYT: Украина получила более 100 ракет ATACMS и использовала их против России

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Украина получила более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успела использовать их в ходе боевых действий против России. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленного американского чиновника, в середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет большой дальности, а также большего количества кассетных боеприпасов», — утверждается в публикации.

По данным NYT, украинские власти «не упомянули о том, что Украина уже получила и использовала небольшое количество этого оружия, предположительно, чтобы сохранить его использование в тайне от России».

24 апреля стало известно, что США тайно отправили на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

ЖЗЛ
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      Елизавета Мытарева
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