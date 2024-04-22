В новый пакет военной помощи Киеву вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Когда США планируют передать их Украине?

Комитет Сената по разведке: США могут направить Киеву ATACMS на следующей неделе

Глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. В пакет помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).

Политик допустил, что сенаторы утвердят ранее принятый Палатой представителей законопроект о выделении военной помощи Киеву и предоставят его на подпись президенту США Джо Байдену 23-24 апреля.

Нам сообщили, как только президент подпишет [законопроект], убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели Марк Уорнер глава сенатского комитета по разведке

Он уточнил, что американская администрация в последние два месяца готовилась к передаче Киеву средств дальнего огневого поражения, таких как ATACMS. Соответствующее положение прописано в одобренном накануне законопроекте.

На вопрос, включат ли в поставки Украине средства дальнего огневого поражения, глава комитета ответил утвердительно, отметив, что американская администрация готовилась к передаче ракет ATACMS последние два месяца и это прописано в одобренном накануне документе.

После вступления закона в силу президент США должен передать ATACMS правительству Украины

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

17 апреля сообщалось, что в предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS.

Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего Закона, президент должен передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя законопроект

Как уточнял спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, в случае одобрения законопроекта большая часть помощи будет израсходована на восполнение собственных военных запасов США.

Президент США Джо Байден уже пообещал, что подпишет законопроекты по помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Российский полковник оценил характеристики ракеты и способность им противостоять

Российские средства противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) видят готовящиеся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS, рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он уточнил, что дальность полета ракеты составляет 150-200 километров, это достаточное серьезное вооружение, хотя и довольно старое. По словам эксперта, украинские военные, по всей видимости, возлагают огромные надежды на эти ракеты.

Но ракета дорогая. Поэтому большого количества им, конечно, не поставят. Но для нас это неприятный момент

Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Ранее Матвийчук также объяснил, что ATACMS отличаются большой площадью поражения. По его словам, одна такая ракета может поразить цель площадью с футбольное поле. В некоторых модификациях она может пролетать от 300 до 600 километров. Тем не менее, радиолокационные станции российских зенитных комплексов могут обнаруживать подобные цели.

В феврале в Минобороны России сообщили, что модернизированные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» могут поражать все типы целей, включая баллистические ракеты ATACMS и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS.

Зеленский заявлял о планах Украины бить ракетами США ATACMS по Крыму

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ планируют американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

Политик отмечал, что главной целью на полуострове являются аэродромы, подчеркивая, что Киеву срочно необходимы дальнобойные американские ракеты.

Ракеты ATACMS сейчас не на Украине… Россия знает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма Владимир Зеленский президент Украины

Депутат от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь отмечал, что Вооруженные силы России найдут способ противостоять ударам американских ракет по Крыму. Ко всем поставкам Киеву от Запада в России относятся внимательно, не расслабляясь и не отмахиваясь от возможных угроз, сказал он.

12 марта помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Ожидалось, что в рамках данного пакета помощи ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.