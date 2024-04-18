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03:16, 18 апреля 2024Мир

«Любая помощь конвертируется в кредит». США решили восполнить собственные военные запасы за счет средств для Украины

Проект Конгресса о помощи Украине предписывает Байдену передать ей ракеты ATACMS

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Новый отдельный законопроект о помощи Украине предполагает поставки ракет ATACMS.

Документ после вступления в силу предписывает президенту США Джо Байдену «передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя».

Основная часть средств пойдет на восполнение военных запасов США

Как заявлял спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу CNN, основная часть средств из финансовой помощи, которая может быть выделена Киеву в случае принятия законопроекта, будет израсходована на восполнение собственных военных запасов США.

В этом пакете 80 процентов расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов. Это очень важно для нашей собственной американской промышленной базы и оборонной базы. И это будет очень важной частью [законопроекта]

Майк Джонсонспикер Палаты представителей Конгресса США

По словам законодателя, в документ также были внесены и другие изменения.

Любая помощь, которая идет на оказание помощи правительству [Украины], конвертируется в кредит. Многие люди говорили, что это очень важно, что мы внедрили это

Майк Джонсонспикер Палаты представителей Конгресса США
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Конгрессмены разработали три раздельных пакета помощи

В среду, 17 апреля, Палата представителей Конгресса США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.

Документ предусматривает выделение Киеву 61 миллиарда долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих США.

на помощь Киеву предусмотрен в законопроекте Палаты представителей США
61
миллиард долларов

11,3 миллиарда из них отведены на «текущие военные операции США в регионе». Еще 13,8 миллиарда направят на закупку вооружения и оборонной продукции, а также соответствующих услуг.

Согласно законопроектам, Вашингтон также направит 8,12 миллиарда долларов на помощь Тайваню и противодействие «китайским усилиям в Индо-Тихоокеанском регионе», а также предоставит помощь Израилю на сумму 26,38 миллиарда долларов.

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Байден уже пообещал подписать документы

Президент США Джо Байден уже пообещал, что подпишет законопроекты по помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Он призвал Конгресс одобрить их уже на текущей неделе, чтобы Сенат «скорее последовал» за ним.

Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 20 апреля. Однако, как писала Associated Press (AP), Конгресс не успеет принять решение о раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню до 19 апреля перед началом каникул у конгрессменов. Задержка в принятии законопроекта вызвана желанием радикального крыла Республиканской партии увеличить финансирование борьбы с нелегальной миграцией.

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      Марина Совина
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