Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Политик призвал Конгресс США принять законопроекты уже на этой неделе, чтобы сенат «скорее последовал» за ним. «Я немедленно подпишу это в закон», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.

Однако Конгресс США не успеет принять решение о раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню до 19 апреля перед началом каникул у конгрессменов. Задержка в принятии законопроекта вызвана желанием радикального крыла Республиканской партии увеличить финансирование борьбы с нелегальной миграцией.