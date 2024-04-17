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21:37, 17 апреля 2024Мир

Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине и Израилю

Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине и Израилю
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Политик призвал Конгресс США принять законопроекты уже на этой неделе, чтобы сенат «скорее последовал» за ним. «Я немедленно подпишу это в закон», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.

Однако Конгресс США не успеет принять решение о раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню до 19 апреля перед началом каникул у конгрессменов. Задержка в принятии законопроекта вызвана желанием радикального крыла Республиканской партии увеличить финансирование борьбы с нелегальной миграцией.

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      Марина Совина
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