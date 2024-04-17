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19:57, 17 апреля 2024Мир

Палата представителей США представила три проекта помощи другим странам

Палата представителей представила проекты помощи Украине, Израилю и странам Азии

Фото: mark reinstein / Shutterstock / Fotodom

Палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии. Тексты законопроектов опубликованы на сайте американского Конгресса.

Согласно законопроекту, США направят 8,12 миллиарда долларов на помощь Тайваню и противодействие «китайским усилиям в Индо-Тихоокеанском регионе», а также предоставит помощь Израилю на сумму 26,38 миллиардов долларов.

В предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS. Предполагается, что проект Палаты представителей включает в себя 61 миллиард долларов из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих США.

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      Семен Александров
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