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19:35, 21 апреля 2024Мир

В пакет помощи Киеву войдут ракеты ATACMS

Комитет сената США по разведке: в пакет помощи Киеву войдут ракеты ATACMS

Фото: United States Army / Handout / Reuters

США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу следующей недели. В новый пакет помощи войдут баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS.

Он допустил, что сенаторы 23-24 апреля утвердят и представят на подпись президенту Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов.

Говоря о поставках Киеву дальнобойных средств поражения, Уорнер отметил, что американская администрация последние два месяца готовилась к передаче Украине ATACMS и это прописано в одобренном накануне документе.

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Ранее в апреле военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что баллистические ракеты ATACMS, которые передали Вооруженным силам Украины, отличаются большой площадью поражения.

В январе издание Foreign Affairs писало, что Вооруженные силы России способны глушить системы наведения баллистических ракет ATACMS и снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.

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      Даниил Иринин
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