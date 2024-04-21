В пакет помощи Киеву войдут ракеты ATACMS
США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу следующей недели. В новый пакет помощи войдут баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS.
Он допустил, что сенаторы 23-24 апреля утвердят и представят на подпись президенту Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов.
Говоря о поставках Киеву дальнобойных средств поражения, Уорнер отметил, что американская администрация последние два месяца готовилась к передаче Украине ATACMS и это прописано в одобренном накануне документе.
Ранее в апреле военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что баллистические ракеты ATACMS, которые передали Вооруженным силам Украины, отличаются большой площадью поражения.
В январе издание Foreign Affairs писало, что Вооруженные силы России способны глушить системы наведения баллистических ракет ATACMS и снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.