В России объяснили опасность переданных ВСУ ракет ATACMS
Баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), отличаются большой площадью поражения. Опасность ракет объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
«Площадь поражения достаточно большая, как и дальность полета. Одна такая ракета может поразить цель площадью с футбольное поле. В некоторых модификациях она может пролетать от 300 до 600 километров, твердотопливная», — сказал он.
Эксперт отметил, что радиолокационные станции российских зенитных комплексов могут обнаруживать подобные цели.
В феврале в Минобороны России сообщили, что модернизированные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» могут поражать все типы целей, включая баллистические ракеты ATACMS и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS.
В январе американское издание Foreign Affairs писало, что Вооруженные силы России способны глушить системы наведения ракет ATACMS и снарядов HIMARS.