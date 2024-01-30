В США рассказали о способности России глушить ATACMS

Foreign Affairs: ВС России способны глушить системы наведения HIMARS и ATACMS

Вооруженные силы (ВС) России способны глушить системы наведения баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) и снарядов реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом пишет американское издание Foreign Affairs.

«У любого оружия есть контрмеры, и русские уже доказали свою искусность в противодействии GPS-наведению, которое ATACMS использует для поражения своих целей», — рассказали в публикации.

Издание отмечает, что эффективность HIMARS также снизилась из-за глушения GPS. Кроме того, ВС России изменили логистику и вывели крупные узлы снабжения из зоны досягаемости ракет.

В ноябре журнал The Economist писал, что Россия эффективно применяет в зоне специальной военной операции на Украине средства радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса ракеты GMLRS, запускаемые с установок HIMARS.

В июле старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди рассказал о снижении эффективности HIMARS из-за российских контрмер.