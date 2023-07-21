В США рассказали о снижении эффективности HIMARS

Военный эксперт Гэди: эффективность ударов HIMARS снизилась из-за российских контрмер

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди после визита на Украину рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом сообщает американское издание The Drive.

«Есть также свидетельства снижения отдачи от ударов HIMARS из-за эффективных российских контрмер», — сказал военный эксперт.

По его словам, снижение эффективности HIMARS важно иметь в виду, говоря о потенциальной тактической пользе поставок баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) Киеву.

Ранее в июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» против ракет HIMARS достигает ста процентов.

В мае телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.