HIMARS стали терять эффективность на Украине из-за российских глушителей

CNN: РСЗО HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских электронных глушителей

Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Россия в последние месяцы все чаще блокировала установки, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет. Источники из США, Великобритании и Украины, утверждают, что эти реактивные системы залпового огня (РСЗО) становятся все менее эффективными, из-за чего американские и украинские специалисты вынуждены искать способы настроить ПО для противодействия помехам.

При этом, как следует из попавших в сеть секретных документов Пентагона следует, что Вашингтон помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) обнаруживать и уничтожать российские глушители радиоэлектронных данных. Эту информацию телеканалу подтвердил неназванный чиновник из Белого дома.

3 мая администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что в число боеприпасов войдут снаряды для систем HIMARS, указав, что Украина их «эффективно использует».