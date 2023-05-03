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20:50, 3 мая 2023Мир

США объявили о новой военной помощи Украине

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, включая боеприпасы

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи Украине, приводит сообщение Reuters.

В Белом доме уточнили, что о новом пакете будет объявлено позднее в среду, 3 мая. В рамках него США намерены предоставить Киеву очередную партию боеприпасов, различного оборудования и амуниции для военных. На него в Белом доме потратят около 300 миллионов долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что в число боеприпасов войдут снаряды для систем HIMARS, указав, что Украина их «эффективно использует». Также Штаты предоставят Киеву снаряды для артиллерии, минометов и гаубиц и противотанковое оружие.

Ранее в Белом доме сообщали, что Вашингтон вскоре предоставит Киеву дополнительные пакеты военной помощи.

Исследователь внешней политики США в области международных отношений Хэл Брэндс при этом заявил об истощении американской военной машины из-за Украины. «США находятся в сложном положении — Вашингтону потребовались годы, чтобы обеспечить то количество противотанковых ракет и другого оружия, которое Украина израсходовала за недели», — считает он.

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Антон Похиляк
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