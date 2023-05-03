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16:26, 3 мая 2023Интернет и СМИ

В США заявили об истощении американской военной машины из-за Украины

Автор Bloomberg Брэндс заявил об истощении американской военной машины из-за Украины

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Исследователь внешней политики США в области международных отношений Хэл Брэндс (Hal Brands) заявил об истощении американской военной машины из-за Украины. Свое мнение он выразил в материале для Bloomberg.

«США находятся в сложном положении — Вашингтону потребовались годы, чтобы обеспечить то количество противотанковых ракет и другого оружия, которое Украина израсходовала за недели», — считает автор материала.

По словам эксперта, когда-то у США была непревзойденная оборонно-промышленная база. «К концу Первой мировой войны Штаты строили больше кораблей, чем весь остальной мир вместе взятый. К середине Второй мировой войны промышленное производство Америки было в четыре раза больше, чем в Германии», — отметил он.

Колумнист считает, что именно американская помощь способна помочь Украине. «Однако эта помощь также демонстрирует то, как истощены возможности США из-за долго копившихся проблем, в числе которых нехватка обученной рабочей силы и зависимость от одних поставщиков ракетных двигателей или компонентов артиллерийских снарядов», — пишет Брэндс.

Ранее власти США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Стоимость нового пакета поддержки Вашингтона Киеву составит 300 миллионов долларов.

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Олег Давыдов
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