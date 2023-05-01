Белый дом анонсировал новые пакеты помощи Украине

Белый дом: США скоро предоставят Украине новые пакеты военной помощи

Вашингтон вскоре предоставит Киеву дополнительные пакеты военной помощи. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

«Очень скоро вы увидите новые поставки [оружия] от нас», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Он также добавил, что Вашингтон предоставил Киеву почти все, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) просили «для наступательных операций, которые они хотят провести весной».