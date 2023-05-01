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20:39, 1 мая 2023Мир

Белый дом анонсировал новые пакеты помощи Украине

Белый дом: США скоро предоставят Украине новые пакеты военной помощи

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom

Вашингтон вскоре предоставит Киеву дополнительные пакеты военной помощи. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

«Очень скоро вы увидите новые поставки [оружия] от нас», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Он также добавил, что Вашингтон предоставил Киеву почти все, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) просили «для наступательных операций, которые они хотят провести весной».

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Варвара Кошечкина
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