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17:40, 1 мая 2023Россия

В России отреагировали на заявление Украины о финишной прямой перед наступлением

Сенатор Карасин назвал заявление Киева о финишной прямой перед контрнаступлением болтовней

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о финишной прямой перед контрнаступлением. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал заявление украинского политика болтовней.

Ранее Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую. Глава Минобороны Украины отметил, что для контрнаступления необходимы подготовленные военные, вооружение, а также снаряды, топливо, одежда и другие ресурсы.

Пока мы знаем только о том, что вчера наши Вооруженные силы нанесли несколько очень чувствительных ударов по точкам, значимым для ВСУ

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Все остальное — это болтовня с расчетом повлиять на общественное мнение, во-первых, собственной страны, во-вторых, Запада, и в последнюю очередь на наше общественное мнение, которое уже привыкло к вранью Киева по поводу их планов», — заявил Карасин.

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Ранее украинский министр обороны попросил Токио предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. По словам Резникова, для Украины важно услышать, что G7 продолжат поддерживать страну.

При этом, говоря о готовящемся контрнаступлении, Резников заявил, что не может уточнить сроки, направление и место его проведения из-за «совершенно секретных» сведений.

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Варвара Кошечкина
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