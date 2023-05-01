В России отреагировали на заявление Украины о финишной прямой перед наступлением

Сенатор Карасин назвал заявление Киева о финишной прямой перед контрнаступлением болтовней

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о финишной прямой перед контрнаступлением. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал заявление украинского политика болтовней.

Ранее Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую. Глава Минобороны Украины отметил, что для контрнаступления необходимы подготовленные военные, вооружение, а также снаряды, топливо, одежда и другие ресурсы.

Пока мы знаем только о том, что вчера наши Вооруженные силы нанесли несколько очень чувствительных ударов по точкам, значимым для ВСУ Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Все остальное — это болтовня с расчетом повлиять на общественное мнение, во-первых, собственной страны, во-вторых, Запада, и в последнюю очередь на наше общественное мнение, которое уже привыкло к вранью Киева по поводу их планов», — заявил Карасин.

Ранее украинский министр обороны попросил Токио предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. По словам Резникова, для Украины важно услышать, что G7 продолжат поддерживать страну.

При этом, говоря о готовящемся контрнаступлении, Резников заявил, что не может уточнить сроки, направление и место его проведения из-за «совершенно секретных» сведений.

