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16:15, 1 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления

Глава Минобороны Украины Резников: Киев выходит на финишную прямую контрнаступления

Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую контрнаступления. Его слова передает украинский «24 канал».

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому [Валерию Залужному] и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.

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Кристина Есикова
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