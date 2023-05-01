Глава Минобороны Украины попросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы

Kyodo: глава МО Украины Резников попросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы

Глава Минобороны (МО) Украины Алексей Резников попросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы. О необходимости помочь Вооруженным силам республики он заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

Резников попросил Токио предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. Он добавил, что для Украины важно услышать, что страны G7 продолжат поддерживать его страну.

Вы очень, очень современная страна с оборудованием радиоэлектронной борьбы. И эта техника нам жизненно необходима Алексей Резников министр обороны Украины

Рассказывая о готовящемся контрнаступлении, Резников заявил, что не может уточнить сроки, направление и место его проведения из-за «совершенно секретных» сведений.

В преддверии саммита «Большой семерки», который состоится 19-21 мая в Хиросиме, Резников выразил надежду, что G7 обсудит свой ответ на агрессию России против Украины, включая экономические и политические санкции. Также он добавил, что Кремль блефует ядерными угрозами, чтобы воспрепятствовать поддержке Украины со стороны США, Японии и европейских стран.

Ранее Резников заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. Он добавил, что «в глобальном смысле» войска уже к нему готовы.