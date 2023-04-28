На Украине заявили о готовности войск к наступлению

Резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и ждут решения командования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Об этом на брифинге заявил министр обороны республики Алексей Резников, передает РИА Новости.

По словам Резникова, подготовка к контрнаступлению уже заканчивается, но «в глобальном смысле» войска уже к нему готовы.

«Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена», — заявил глава Минобороны.

Ранее Резников заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. По его словам, общественность узнает о нем позже, чем оно произойдет.