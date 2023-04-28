Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 28 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности войск к наступлению

Резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и ждут решения командования

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Об этом на брифинге заявил министр обороны республики Алексей Резников, передает РИА Новости.

По словам Резникова, подготовка к контрнаступлению уже заканчивается, но «в глобальном смысле» войска уже к нему готовы.

«Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена», — заявил глава Минобороны.

Ранее Резников заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. По его словам, общественность узнает о нем позже, чем оно произойдет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о готовности войск к наступлению
Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar
Кремль рассказал о позиции по рекомендации МОК для российских спортсменов
Эрдоган вновь отменил выступления из-за болезни
В России впервые за три года появились горящие путевки на курорты Турции
Россиянам назвали самые популярные в майские праздники мошеннические схемы
Неизвестный беспилотник помешал посадке российского самолета в Шереметьево
В Армении назвали площадь захваченных Азербайджаном территорий
Кремль анонсировал поручения по итогам совещания по развитию беспилотников
В квартире замглавы «Комитета против пыток» во время обыска нашли патроны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.