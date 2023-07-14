В «Ростехе» рассказали о стопроцентной результативности «Панцирей» против HIMARS

«Ростех»: результативность доработанных ЗРПК «Панцирь» против ракет HIMARS достигает 100%

Результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» против ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает ста процентов. Об этом индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил в интервью ТАСС.

«Результативность доработанных по итогам спецоперации ЗРПК "Панцирь" в плане противодействия снарядам реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%», — сказал Оздоев.

По его словам, после появления у противника РСЗО HIMARS специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» доработали «Панцирь» для перехвата снарядов этих систем. «Сегодня мы видим примеры успешного противодействия ударам HIMARS с помощью нашего ЗРПК. Есть прецеденты, когда из 12 запущенных снарядов американской РСЗО сбиваются все 12», — добавил индустриальный директор.

В мае в «Ростехе» сообщили, что модифицированный ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ», предназначенный для сухопутных и воздушно-десантных войск, находится на завершающем этапе испытаний.

В том же месяце в «Высокоточных комплексах» рассказали, что «Панцирь» доработали с учетом опыта специальной военной операции, в частности для борьбы с РСЗО HIMARS.