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16:13, 26 февраля 2024Наука и техника

В России оценили эффективность модернизированного «Бука»

МО России: зенитные комплексы «Бук-М3» поражают все типы целей

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Модернизированные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» могут поражать все типы целей, включая баллистические ракеты ATACMS и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS. Эффективность российского ЗРК оценили военные, слова которых приводит Минобороны России в Telegram.

«Зенитные ракетные комплексы показывают себя хорошо, справляются со всеми видами и типами целей. Приоритетными целями являются высокоскоростные: HIMARS, ATACMS. Все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно, и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется», — сказал начальник расчета ЗРК с позывным Восемнадцатый.

В ведомстве отметили, что обычно на одну цель тратят одну ракету «Бука», но для поражения крупных и высокоскоростных объектов, вроде баллистических ракет «Тоска-У», может потребоваться больше боеприпасов.

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Оператор расчета «Бука» с позывным Турист добавил, что комплекс сам производит поиск, распознавание и захват цели. Военным передают готовую информацию.

Ранее в феврале главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что американские бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые поставляют Киеву, можно сбивать российскими комплексами «Тор-М2» и «Бук-М3».

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      Даниил Иринин
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