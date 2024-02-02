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20:34, 2 февраля 2024Наука и техника

Названо средство борьбы с американскими «умными» бомбами

Коротченко: российские комплексы «Тор» и «Бук» смогут сбивать бомбы GLSDB
СюжетГособоронзаказ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Американские бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые поставляют Киеву, можно сбивать российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Тор» и «Бук». Средство борьбы с «умными» бомбами назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с News.ru.

«У ВС РФ есть эффективные средства ПВО для борьбы против GLSDB — это комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3". Однако России необходимо кратно увеличивать гособоронзаказ по этой номенклатуре вооружений. С учетом большой протяженности линии противостояния, эти комплексы нужны в больших количествах», — сказал эксперт.

Он добавил, что эффективно противодействовать GLSDB можно лишь в комплексе с другими мерами. По словам Коротченко, необходимо уничтожать ключевые объекты инфраструктуры и транспортной логистики Украины, а также центры принятия решений.

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Ранее в феврале издание Politico писало, что министерство обороны США подтвердило передачу Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB.

В том же месяце в публикации The War Zone отметили, что бомба GBU-39/B, которая входит в состав GLSDB, стоит около 50 тысяч долларов, а управляемые ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS стоят примерно 100 тысяч долларов.

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      Даниил Иринин
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