Названа стоимость обещанных Киеву «умных» бомб

TWZ: обещанные Киеву «умные» бомбы вдвое дешевле ракет HIMARS

Бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые США пообещали передать Киеву, почти вдвое дешевле управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Стоимость бомб назвало издание The War Zone (TWZ).

GLSDB состоит из «умной» бомбы GBU-39/B SDB и ракетного ускорителя от боеприпаса M26 калибра 227 миллиметров. Это позволяет использовать РСЗО HIMARS и M270 MLRS для запуска GLSDB. Ускоритель выводит бомбу на определенную высоту, а затем GBU-39/B раскрывает крылья и летит к цели по GPS как обычная планирующая бомба.

Как пишет издание, преимуществом GLSDB является доступность ракет M26 и бомб GBU-39/B на складах США и их союзников.

«Общая стоимость GLSDB ниже, чем GMLRS. Стоимость одного GBU-39/B составляет около 50 тысяч долларов. В отличие от этого, снаряд GMLRS стоит примерно 100 тысяч долларов», — подчеркнули в публикации.

Ранее в январе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Киеву высокоточные боеприпасы GLSDB.

В апреле 2023 года военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что траектория боеприпаса GLSDB читаема для российских систем противовоздушной обороны.