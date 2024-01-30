США подтвердили намерение передать Украине реактивных снарядов GLSDB

Пентагон подтвердил намерение передать Украине снаряды GLSDB, не уточнив сроков

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но не стал уточнять сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», — подчеркнул он.

По его словам, Соединенные Штаты отказываются подтверждать конкретные сроки «по соображениям оперативной безопасности».

Ранее издание Politico сообщало, что Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в среду, 31 января. О включении способных поражать цели на расстоянии до 160 километров GLSDB в один из пакетов военной помощи ВСУ было объявлено в феврале 2023 года.