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23:59, 30 января 2024Мир

США подтвердили намерение передать Украине реактивных снарядов GLSDB

Пентагон подтвердил намерение передать Украине снаряды GLSDB, не уточнив сроков

Фото: Alexander Drago / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но не стал уточнять сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», — подчеркнул он.

По его словам, Соединенные Штаты отказываются подтверждать конкретные сроки «по соображениям оперативной безопасности».

Ранее издание Politico сообщало, что Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в среду, 31 января. О включении способных поражать цели на расстоянии до 160 километров GLSDB в один из пакетов военной помощи ВСУ было объявлено в феврале 2023 года.

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      Марина Совина
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