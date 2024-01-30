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22:49, 30 января 2024Мир

Названа дата получения Украиной реактивных снарядов GLSDB от США

Politico: Киев может получить от США реактивные снаряды GLSDB в среду, 31 января

Фото: Stringer / Reuters

Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в среду, 31 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре анонимные источника.

«Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя», — говорится в материале.

О включении способных поражать цели на расстоянии до 160 километров GLSDB в один из пакетов военной помощи ВСУ было объявлено в феврале 2023 года.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что американские управляемые бомбы GLSDB достаточно мобильны и имеют специальные помехоустойчивые устройства, что делает их перехват с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) крайне сложным.

20 января отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Запад откладывает поставки F-16 на Украину из-за сомнений в успехе ВСУ.

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      Марина Совина
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