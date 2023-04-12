В России заявили о читаемых траекториях боеприпаса GLSDB

Эксперт Леонков заявил, что траектория боеприпаса GLSDB читаема

Траектория боеприпаса Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), запускаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи пусковой установки американских систем реактивного залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Multiple Launch Rocket System (MLRS), читаема для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Все что ни привезут из-за границы для украинских властей, сразу объявляется чудо-оружием. У этого боеприпаса есть два плюса: дальность полета в 150 километров и возможность маневрировать в полете. Но, как оказалось, для нашей ПВО его траектория оказалась читаемой», — заявил специалист.

По его оценке, успех перехвата GLSDB зависит от количества выпущенных боеприпасов. «Если украинским силам удастся в определенной точке применить больше таких бомб, чем у нас ракет ПВО на дежурстве, то, может быть, они какого-то результата и добьются. Противник тоже хитрит, но наша ПВО показала, что эта якобы несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием ее не назовешь», — сказал Леонков.

В марте руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявлял, что российские войска могут сбивать снаряды GLSDB с помощью зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350.

В том же месяце Леонков говорил, что ВСУ пытаются подавить российскую систему ПВО в зоне проведения специальной военной операции, применяя снаряды GLSDB.