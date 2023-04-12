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18:21, 12 апреля 2023Наука и техника

В России заявили о читаемых траекториях боеприпаса GLSDB

Эксперт Леонков заявил, что траектория боеприпаса GLSDB читаема

Фото: SAAB

Траектория боеприпаса Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), запускаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи пусковой установки американских систем реактивного залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Multiple Launch Rocket System (MLRS), читаема для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Все что ни привезут из-за границы для украинских властей, сразу объявляется чудо-оружием. У этого боеприпаса есть два плюса: дальность полета в 150 километров и возможность маневрировать в полете. Но, как оказалось, для нашей ПВО его траектория оказалась читаемой», — заявил специалист.

По его оценке, успех перехвата GLSDB зависит от количества выпущенных боеприпасов. «Если украинским силам удастся в определенной точке применить больше таких бомб, чем у нас ракет ПВО на дежурстве, то, может быть, они какого-то результата и добьются. Противник тоже хитрит, но наша ПВО показала, что эта якобы несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием ее не назовешь», — сказал Леонков.

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В марте руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявлял, что российские войска могут сбивать снаряды GLSDB с помощью зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350.

В том же месяце Леонков говорил, что ВСУ пытаются подавить российскую систему ПВО в зоне проведения специальной военной операции, применяя снаряды GLSDB.

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Иван Потапов
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