Названы задачи используемых ВСУ снарядов GLSDB

Военный эксперт Леонков сообщил, что ВСУ пытаются подавить российскую ПВО снарядами GLSDB

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются подавить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции, применяя снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Задачи используемых ВСУ боеприпасов назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

По его словам, GLSDB является гибридом ракетного двигателя снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемой бомбы GBU-39. Дальность запущенного из наземной системы боеприпаса составляет 150 километров. Леонков также сообщил, что планирующая бомба GBU-39 может маневрировать.

«По мнению американцев, она является эффективным средством борьбы против различных целей. Я думаю, что появление этого боеприпаса на Украине связано с тем, что американцы пытаются решить одну важную задачу — подавить нашу систему противовоздушной обороны, которая действует в зоне СВО», — предположил аналитик.

Леонков отметил, что предыдущим боеприпасом, который применяли ВСУ, была противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, но она себя не оправдала. Также он сообщил, что в России доработали зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», который успешно перехватывает боеприпасы.

28 марта Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила снаряд GLSDB в зоне проведения спецоперации.

Ранее в том же месяце генеральный директор Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал о модернизации «Тор-М2», которая позволит поражать перспективные воздушные цели.