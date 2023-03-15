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18:12, 15 марта 2023Наука и техника

В России рассказали о модернизации «Тора»

Гендиректор ИЭМЗ Зиятдинов: модернизация ЗРК «Тор-М2» позволит поражать перспективные цели

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» позволит российским войскам поражать перспективные воздушные цели. Об этом генеральный директор Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал ТАСС.

«Система совершенствуется, как и ее способности поражать новые, только появляющиеся сейчас воздушные цели. Оценивается потенциал комплекса, выполняется математическое моделирование для оценки возможности поражения комплексом перспективных целей. При первой же возможности расчеты будут проверены на практике с оценкой фактических результатов», — сказал он.

По его словам, новые технические решения позволят значительно повысить характеристики «Тора» по обнаружению малоразмерных целей, а дальнейшая автоматизация работы ЗРК даст возможность в перспективе выполнять задачи практически без участия оператора.

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В феврале Зиятдинов сообщил, что ИЭМЗ «Купол» в 2022 году досрочно передал российским военным ЗРК «Тор» в рамках гособоронзаказа, а темпы роста производства в среднем составили 120 процентов.

В том же месяце заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации ИЭМЗ «Купол» Илья Рыков рассказал, что ЗРК «Тор» после модернизации смогут противостоять американским реактивным системам залпового огня HIMARS.

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Даниил Иринин
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