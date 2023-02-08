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19:52, 8 февраля 2023Наука и техника

Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS

Конструктор Рыков рассказал о доработке ЗРК «Тор» для противодействия РСЗО HIMARS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тактические зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» смогут противостоять американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS после доработки. Об этом заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал телеканалу «Звезда».

По его словам, конструкторы начали работать над противодействием целям, с которыми раньше российские военные не встречались. «Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями», — сказал Рыков.

Отмечается, что ЗРК «Тор», которые производят на заводе «Купол», успешно показывают себя в ходе спецоперации.

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В январе военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что российские комплексы «Тор-М2», «Бук-М3» и «Панцирь-С1» способны сбить американские баллистические ракеты класса «земля-земля» Army Tactical Missile System (ATACMS).

В сентябре 2022 года стало известно, что Восточный военный округ получил партию новых ЗРК «Тор-М2» в рамках гособоронзаказа. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет и бомб, а также беспилотников.

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Даниил Иринин
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