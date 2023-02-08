Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS
Тактические зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» смогут противостоять американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS после доработки. Об этом заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал телеканалу «Звезда».
По его словам, конструкторы начали работать над противодействием целям, с которыми раньше российские военные не встречались. «Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями», — сказал Рыков.
Отмечается, что ЗРК «Тор», которые производят на заводе «Купол», успешно показывают себя в ходе спецоперации.
В январе военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что российские комплексы «Тор-М2», «Бук-М3» и «Панцирь-С1» способны сбить американские баллистические ракеты класса «земля-земля» Army Tactical Missile System (ATACMS).
В сентябре 2022 года стало известно, что Восточный военный округ получил партию новых ЗРК «Тор-М2» в рамках гособоронзаказа. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет и бомб, а также беспилотников.