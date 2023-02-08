Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS

Конструктор Рыков рассказал о доработке ЗРК «Тор» для противодействия РСЗО HIMARS

Тактические зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» смогут противостоять американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS после доработки. Об этом заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал телеканалу «Звезда».

По его словам, конструкторы начали работать над противодействием целям, с которыми раньше российские военные не встречались. «Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями», — сказал Рыков.

Отмечается, что ЗРК «Тор», которые производят на заводе «Купол», успешно показывают себя в ходе спецоперации.

В январе военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что российские комплексы «Тор-М2», «Бук-М3» и «Панцирь-С1» способны сбить американские баллистические ракеты класса «земля-земля» Army Tactical Missile System (ATACMS).

В сентябре 2022 года стало известно, что Восточный военный округ получил партию новых ЗРК «Тор-М2» в рамках гособоронзаказа. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет и бомб, а также беспилотников.