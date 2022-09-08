Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские военные получили партию комплексов «Тор-М2»

ВВО заявил о полученной партии новых зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В рамках гособоронзаказа Восточный военный округ (ВВО) получил партию новых зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2». Об этом сообщили в пресс-службе ВВО, передает РИА Новости.

«В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налетов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия», — сообщили в округе.

«Тор-М2» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет и бомб, а также беспилотников. Модернизированный локатор ЗРК позволяет обнаруживать летательные аппараты, созданные с применением технологии малозаметности.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022

Ранее обозреватель The National Interest Чарли Гао отметил, что НАТО следует опасаться российских ЗРК «Тор». Модифицированный «Тор-М2» способен перехватывать четыре цели одновременно.

В июне помощник гендиректора завода «Купол» Вячеслав Карташов сообщил, что новая модификация ЗРК «Тор» получит облегченный корпус и удвоенный боекомплект.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Косторная рассказала о необходимости длительной реабилитации после операции
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.