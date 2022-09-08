Российские военные получили партию комплексов «Тор-М2»

ВВО заявил о полученной партии новых зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2»

В рамках гособоронзаказа Восточный военный округ (ВВО) получил партию новых зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2». Об этом сообщили в пресс-службе ВВО, передает РИА Новости.

«В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налетов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия», — сообщили в округе.

«Тор-М2» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет и бомб, а также беспилотников. Модернизированный локатор ЗРК позволяет обнаруживать летательные аппараты, созданные с применением технологии малозаметности.

Ранее обозреватель The National Interest Чарли Гао отметил, что НАТО следует опасаться российских ЗРК «Тор». Модифицированный «Тор-М2» способен перехватывать четыре цели одновременно.

В июне помощник гендиректора завода «Купол» Вячеслав Карташов сообщил, что новая модификация ЗРК «Тор» получит облегченный корпус и удвоенный боекомплект.